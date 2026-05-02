بعد السقوط المفاجئ.. ماجو تُغادر المستشفى

حصلت الفرنسية ماجو دوكوري، لاعبة فريق هامبورج الألماني الأول لكرة القدم للسيدات، على الضوء الأخضر للخروج من المستشفى بعد سقوطها المفاجئ على أرض الملعب خلال مباراة أمام يونيون برلين.

وطمئن النادي الألماني جماهير الفريق عن حالة ماجو الصحية عبر منشور بثّه في حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، السبت، جاء فيه: «أخبار إيجابية عن ماجو دوكوري في بداية اليوم، الفحوص في مستشفى يو كيه أي هامبورج سارت بشكل جيد، وهي بالفعل عادت إلى منزلها منذ الليلة الماضية».

وشكرت ماجو الجماهير على رسائلهم، بمنشور في حسابها الشخصي، كاتبة: «شكرًا لكم جميعًا على رسائلكم ودعمكم وتعاطفكم، أنا بخير. بعد المباراة تلقيت الرعاية الطبية، وكل شيء عاد إلى طبيعته، وتحت السيطرة. أحتاج بعض الوقت للتعافي، وسأعود قريبًا جدًا».

وبعد صافرة نهاية مباراة فريقها بالدوري الألماني، الجمعة، أمام يونيون برلين، انهارت اللاعبة الفرنسية على أرض الملعب، وتم نقلها إلى المستشفى.

وخسر هامبورج المباراة بهدف، وما زال مهددًا بالهبوط.