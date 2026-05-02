«NBA».. بقيادة جيمس ليكرز إلى نصف النهائي

تأهّل فريق لوس أنجليس ليكرز الأمريكي الأول لكرة السلة، بقيادة ليبرون جيمس، إلى نصف نهائي المنطقة الغربية في هيوستن، فيما ستُحسم سلسلتا الدور الأول من «بلاي أوف» في دوري المحترفين «NBA»، بين ديترويت بيستونز، وأورلاندو ماجيك، وكليفلاند كافالييرز، وتورونتو رابتورز، في مباراة سابعة فاصلة.

وتشهد ثلاث سلاسل في المنطقة الشرقية مباراة سابعة، بينها مواجهة بوسطن سلتيكس وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز.

وبعدما تقدّم 3ـ0، ثم شاهدوا هيوستن روكتس يعود إلى 3ـ2، حسم لوس أنجليس ليكرز بطاقته إلى الدور الثاني بالفوز بنتيجة 98ـ78 في تكساس.

وأحرز جيمس 28 نقطة، وسبع متابعات، وثماني تمريرات حاسمة، وصنع الفارق منذ الربع الثاني في مواجهة روكتس المحروم مجددًا من كيفن دورانت المصاب في الكاحل، الذي تلقى إقصاءه الثاني تواليًا من الدور الأول للبلاي أوف.

وقال جيمس، صاحب الـ41 عامًا: «قدّمت خبرتي، أنا الأكثر خبرة في الفريق، وأعرف كيف تسير سلاسل أن بي ايه، عرفنا كيف نختار التعديلات المناسبة في المباراة السادسة، نحن مستعدون للتحدي».

ويبدأ لوس أنجليس نصف نهائي المنطقة مطلع الأسبوع المقبل من دون نجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش، الذي لم يُعلن بعد عن قرب عودته إثر إصابته بتمزق في العضلات المقربة في الجهة اليسرى قبل شهر خلال مواجهة أمام أوكلاهوما سيتي.