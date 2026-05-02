جازان تستعرض جماليات فنّ النحت

نظّم نادي أصدقاء الأدب في جازان، فعالية ثقافية تناولت فنّ النحت على الخشب.

وشهدت الفعالية استعراض تجارب فنية في مجال النحت على الخشب، وتسليط الضوء على توظيف المواد المستمدة من البيئة المحلية، وتحويلها إلى أعمالٍ فنية تعبّر عن الهوية الثقافية والتراثية للمنطقة، إلى جانب استخدام عناصر تقليدية، مثل أدوات الزراعة وصناعة القهوة، بوصفها رموزًا تحمل دلالات تاريخية واجتماعية، إضافة إلى تنظيم معرض لأعمال النحت على الخشب، ضمّ نماذج متنوّعة جسّدت العلاقة بين الفنان والبيئة المحلية، وأبرزت قدرة هذا الفن على إعادة تشكيل المفردات التراثية في قوالب إبداعية حديثة.