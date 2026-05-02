تقرير يرسم ملامح أبها في روشن

تنتظر إدارة نادي أبها التقرير الفني من الكرواتي دامير بوريتش، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، لبدء التحضير للموسم المقبل، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن سعد الأحمري، رئيس النادي، يعمل على تجهيز الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاقة فترة الانتقالات الصيفية من أجل المشاركة في دوري روشن السعودي، بعد الصعود من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وتعمل إدارة النادي الجنوبي على إنهاء ملف معسكر الفريق الإعدادي الخارجي خلال الأيام المقبلة تأهبًا لخوض غمار منافسات الموسم الجديد في دوري الأضواء.

وتتجه إدارة أبها إلى استمرار الكرواتي بوريتش مدربًا للفريق في دوري روشن السعودي الموسم المقبل بعد أن صعد من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وحقق اللقب.