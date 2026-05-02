النصر يرد على الانضباط: لم نُسئ للأهلي.. ولماذا لا تلاحقون حساباتهم؟

أرسلت إدارة نادي النصر إفادة خطية إلى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ظهر السبت، ردًا على استفسارات الأخيرة المُرسلة إليهم، فجر الخميس، على خلفية أحداث مواجهة الكلاسيكو أمام الأهلي، الأربعاء الماضي، في الجولة الـ 30 من دوري روشن، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن إدارة النادي العاصمي أكدت في الإفادة أن تغريدة «كل واحد يرجع مكانه» لم تكن مسيئة، ولم تتضمن أي إيحاءات للإساءة تتجاوز حدود ما يطرح في الوسط الرياضي.

وأشار إلى أن إدارة النصر تتجه إلى إرسال خطاب عاجل إلى لجنة الانضباط، يتضمن استغرابها من اللجنة القضائية حيال عدم مساءلة الأندية التي سبق أن أساءت لناديها في الفترات الماضية، ومن بينها الأهلي، وتحديدًا عقب نهاية مواجهة الدور الأول في الثاني من يناير الماضي في جدة، التي انتهت أهلاوية 3ـ2.

وكانت «الرياضية» نشرت خبرًا، وفق مصدر خاص 30 أبريل الماضي، بأن إدارة النصر تتجه إلى تجهيز خطاب شكوى إلى لجنة الانضباط ضد التركي ميريح ديميرال، مدافع الأهلي، على أن تتضمّن مقطع «فيديو» صوتًا وصورة، بالحديث الذي أطلقه الأخير في منطقة «المكس زون» بعد نهاية المباراة التي احتضنها ملعب «الأول بارك» في الرياض.

وفي اليوم ذاته، نشرت «الرياضية»، وفق مصدر خاص أيضًا، عن اتجاه الأهلي إلى رفع شكوى ضد حساب نادي النصر إلى لجنة الانضباط على خلفية محتوى التغريدة، التي تضمنت دلالات مسيئة تجاه التركي ديميرال، مدافع الفريق، وتسببت في ردود فعل واسعة.

وذكرت «الرياضية»، وفق مصادر خاصة، أن لجنة الانضباط ستخضع الأحداث كافة، التي صاحبت مواجهة «الكلاسيكو»، بما فيها الاشتباكات، التي حدثت بعد نهاية المباراة بين لاعبي الفريقين، وتصريحات ديميرال، وزميله الجزائري رياض محرز، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، وتغريدات حساب الأصفر العاصمي الرسمي عبر منصة «إكس»، لمراجعة كاملة قبل اتخاذ القرارات حال وجود مخالفات فيها.