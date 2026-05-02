بـ50 مليون يورو.. غلطة سراي يُغري سيلفا

يعيش البرتغالي برناردو سيلفا، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، حاليًا الأسابيع الأخيرة من فترته مع الفريق السماوي في غموض يحيط بمستقبله بشكل كامل.

وكشف موقع «فوت ميركاتو» السبت، عن أن اللاعب البرتغالي، الذي تظل رغبته الأولى الانتقال إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني، ما زال ينتظر أن يتم حسم موقفه مع وكيله خورخي مينديز، وإدارة النادي الإسباني، المتمثلة في ديكو، الذي طلب المزيد من الوقت لإنهاء خطة انتقال اللاعب.

وفي ظل هذا الغموض، حاول نادي غلطة سراي التركي الدخول بقوة لضم سيلفا من خلال عرض طموح.

ووفقًا لعدة وسائل إعلام تركية، تقدم غلطة سراي بعقد للاعب لمدة ثلاثة أعوام، مقابل «50 مليون يورو»، بهدف مواصلة مشروع تطوير الفريق، لينضم سيلفا للاعبين، مثل فيكتور أوسيمين، وليروي ساني، وإلكاي جويندوجان.

ويمثل هذا العرض التزامًا ماليًا كبيرًا، على الرغم من أن سيلفا لا يزال، حتى الآن، يضع الانتقال إلى برشلونة أولوية.