كوفاتش: المهارة الفردية ضالة دورتموند

أوضح نيكو كوفاتش، مدرب فريق بوروسيا دورتموند الألماني الأول لكرة القدم، أن لاعبيه يفتقدون المهارات الفردية، التي ساعدت بايرن ميونيخ على الاحتفاظ بلقب الدوري الألماني بسهولة، الموسم الجاري.

وقال كوفاتش لصحيفة «فرانكفورت ألجمانيه تسايتونج» السبت: «ربما نفتقده يمتلكه بايرن بوفرة، فريق قوي بشكل لا يصدق يضم العديد من اللاعبين المميزين، بارين حقق نجاحًا خاصًا الموسم الجاري في الجمع بين الجاذبية والفعالية».

وعلى الرغم من الخسارة في مباراتين من آخر ثلاث مباريات، وما بدا أنه تراجع في الزخم في المراحل الأخيرة، دافع كوفاتش عن أداء دورتموند، مضيفًا: «راضٍ جدًا عن التطور الذي حققه اللاعبون خلال الـ15 شهرًا الماضية. أعتقد أننا قدمنا بالتأكيد بعض المباريات الجيدة والممتعة هذا الموسم، فريقي قادر على حصد 72 نقطة، وكان هذا الرقم كفيلًا أن يجعل بوروسيا دورتموند بطلًا عام 2023، لكن هذه المرة، للأسف، هذا غير كاف».

وللوصول إلى 72 نقطة، يحتاج دورتموند إلى خمس نقاط من مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري. وسيكون ذلك أفضل حصيلة للنادي منذ سبعة أعوام.

وبعد مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ، تتبقى للفريق مباراتان أمام آينتراخت فرانكفورت على أرضه، وفيردر بريمن خارج الديار.

وخلال موسم 2018ـ2019، حصد دورتموند 76 نقطة تحت قيادة المدرب لوسان فافر، ولكن بايرن خطف اللقب.

وفي ظل الجدل المستمر حول عقلية دورتموند في اللحظات الحاسمة، أكد كوفاتش أن تأثيره مدربًا له حدود، متابعًا: «بصفتك مدربًا فنيًا، أنت وجهازك يمكنك أن تصل بالفريق لنقطة محددة. وبعد ذلك اللاعب من يقرر».

وطالب المدرب الكرواتي المولود في برلين، الذي يقود دورتموند منذ فبراير 2025، ويمتد عقده حتى يونيو 2027، جماهير الفريق بالصبر، مبينًا: «احتاج يورجن كلوب أيضًا إلى ثلاثة أعوام هُنا للفوز بأول لقب للدوري مدربًا في 2011».

ويقع دورتموند، الذي يحل ضيفًا على بوروسيا مونشنجلادباخ، الأحد، في المركز الثاني بفارق كبير خلف بايرن ميونيخ في الأسابيع الأخيرة ضمن منافسات الموسم الألماني.