أربيلوا: مواجهة إسبانيول أهم من مستقبلي

أوضح ألفارو أربيلوا، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، أن تركيزه منصب على مواجهة إسبانيول، الأحد، ضمن منافسات الجولة 34 من دوري «لاليجا»، متجاهلًا التقارير الصحافية المشيرة إلى أن النادي الملكي يبحث عن مدرب جديد بنهاية الموسم الجاري، ما يعني غموضًا في مستقبله مع «الأبيض».

وقال أربيلوا في مؤتمر صحافي، بثّه الموقع الإلكتروني للنادي، السبت: «ما يقلقني مباراة الغد، هذا الشيء الوحيد الذي أركز عليه، فكرت دائمًا في ريال مدريد، في الفريق، والمستقبل بالنسبة لي هو الغد، أفهم جميع الأسئلة التي يمكنكم طرحها، وكل القضايا التي لديكم بخصوص هذا الموضوع، لكن إجابتي ستظل دائمًا كما هي. المستقبل هو الغد، وما يقلقني مباراة إسبانيول، الفوز بالنقاط الثلاث، التي أعدّها مهمة جدًا».

وأضاف أربيلوا: «قلت خلال هذه الأشهر أن كل مباراة بالنسبة لي هي الحياة في ريال مدريد، لأن هذا ما أفهمه. أعتقد أن الأهم بالنسبة لفريقي، وللاعبين، وللنادي، مباراة إسبانيول».

وأكد أربيلوا على توقعه بأن تكون مباراة صعبة، بين فريقين يحتاجان إلى الفوز بسبب الظروف المختلفة، التي يمران فيها، متابعًا: «كما هي الحال دائمًا، ملعب إسبانيول صعب، الجو مناسب مع جماهير عظيمة، وهو فريق كبير مع مدرب رائع، ما شاهدته هذا الموسم من إسبانيول فريقًا أعجبني كثيرًا، لذا أكن لهم الكثير من الاحترام، ونعلم مدى صعوبة المباراة أمامهم».

وعمّا إذا كان هناك نقص في الشخصية داخل غرفة الملابس، أبان أربيلوا: «نحن فريق شاب جدًا، فقط انظر إلى متوسط الأعمار، لكني تحدثت مرات عديدة عن لاعبين كبار، يمتلكون الكثير من الشخصية والخبرة، ويقدمون عملًا ممتازًا، هناك مواقف حدثت أخيرًا في الملعب يجب أن نعرف كيف نقرأها ونديرها بشكل أفضل، لكن عندما يكون لديك فريق شاب، يمكن أن تحدث أخطاء الشباب. بشكل عام، أعتقد أن هناك قادة كبار ولاعبين بشخصية قوية في هذا الفريق».

وبيّن أربيلوا أنه لا يشعر بخيبة آمل تجاه أيّ لاعب في التشكيلة، مكملًا: «دافعت عنهم علنّا وسأستمر في ذلك لأني أعلم أني بين أيديهم. بسبب ما أظهروه لي يومًا بعد يوم، لالتزامهم، لأنهم حاولوا دائمًا تقديم أفضل ما لديهم. أعتقد أن هذا ما يجب أن يفعله المدرب».