ميلان يفتح ملف ماتيتا

فتح نادي ميلان الإيطالي ملف التعاقد مع الفرنسي جون فيليب ماتيتا، مهاجم فريق كريستال بالاس الإنجليزي الأول لكرة القدم، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفق ما أوضح عدد من التقارير الإعلامية الإيطالية، السبت.

ورصد بأول لاتوشي، وكيل اللاعب في سان سييرو في المباراة، التي تعادل فيها ميلان مع يوفنتوس سلبًا في الدوري الإيطالي.

وحاول ميلان التعاقد مع ماتيتا، نهاية يناير الماضي، وتوصل لاتفاق مع كريستال بالاس بدفع 30 مليون يورو، لكن الصفقة فشلت في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية، سبب مشاكل اكتشفت خلال الفحص الطبي.

وكشفت التقارير عن أن ميلان يسعى للتفاوض على تخفيض قيمة الصفقة مع كريستال بالاس، نظرًا لأن عقد ماتيتا سيدخل عامه الأخير مع النادي الإنجليزي عند فتح سوق الانتقالات.

وأشارت التقارير في ذلك الوقت إلى وجود مشكلة في الركبة لدى اللاعب الفرنسي، مع تأكيد أن عدة خبراء طبيين أبدوا آراء مختلفة حول حالته قبل انهيار الصفقة.

وأبان أوليفر جلاسنر، مدرب كريستال بالاس، أنه لم يتفاجأ من فشل الصفقة، لأن الفرنسي كان يعاني من تورم في الركبة، ويواصل اللعب على الرغم من الإصابة منذ عدة أشهر، قبل فترة الانتقالات الشتوية.

وفي النهاية، قرر ماتيتا عدم الخضوع لجراحة، وبيّن جلاسنر أن هذا كان أفضل خيار له إذا أراد أن يكون متاحًا لكي يتم اختياره للعب في كأس العالم 2026.

وبعد غياب استمر ستة أسابيع بسبب إعادة التأهيل، عاد ماتيتا إلى المشاركة، وسجل ثلاثة أهداف، وقدم تمريرة حاسمة خلال آخر تسع مباريات له في مختلف البطولات.