الأهلي.. البريكان يعوّض توني ومفاضلة تحدد بديل جالينو

يفاضل الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بين الثنائي البرازيلي ماتيوس جونسالفيس وصالح أبو الشامات، للاعتماد على أحدهما بهدف تعويض غياب ويندرسون جالينو، لاعب الفريق المصاب، أمام الأخدود، الأحد، ضمن الجولة الـ 31 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن الاجتماع الفني الذي سيعقد ظهر الأحد، سيحدد بديل جالينيو، الذي تأكد غيابه حتى نهاية الموسم، بعد الإصابة القوية، التي تعرض لها خلال مواجهة «الكلاسيكو» أمام النصر، الأربعاء الماضي.

وبيّن المصدر أن فراس البريكان سيعوض غياب الإنجليزي إيفان توني، المهاجم الأساسي، الذي يغيب عن المواجهة، التي سيحتضنها ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، بداعي الإيقاف إثر تراكم البطاقات.

وأوضح أن التركي ميريح ديميرال، مدافع الفريق، سيخضع السبت، إلى فحوص طبية، للتأكد من مدى جاهزيته، نظير الكدمة القوية التي أصيب بها في المباراة الماضية في الساق، على أن تحدد مشاركته عقب نهاية تدريبات الليلة.

ويحتل الأهلي المرتبة الثالثة في قائمة دوري روشن السعودي، برصيد 66 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن النصر المتصدر، مع تبقي مواجهة «مؤجلة»، قبل نهاية البطولة بأربع جولات.