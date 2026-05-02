إصبع القدم يُبعد كارفاخال عن «الكلاسيكو»

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، السبت، إصابة داني كارفاخال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بكسر في إصبع القدم، ما يعني تأكد غيابه عن مباراة إسبانيول، الأحد، ضمن منافسات دوري «لاليجا».

وأصدر النادي الملكي بيانًا صحافيًا، عبر موقعه الإلكتروني، جاء فيه: «بعد الفحوص التي أجرتها الخدمات الطبية لريال مدريد على داني كارفاخال، تم تشخيص إصابته بكسر في السلامية البعيدة للإصبع الخامس من القدم اليمنى. بانتظار تطور الحالة»، من دون أن يكشف عن الفترة التي سيغيبها اللاعب بسبب الإصابة.

وأشارت عدة تقارير صحافية إسبانية إلى أن غياب كارفاخال قد يمتد مدة أسبوعين، ما يعني إمكانية غيابه عن مواجهة الكلاسيكو المرتقبة، أمام برشلونة المقرر تنظيمها 10 مايو الجاري.