نهائي السوبر.. الحربي يتوّج أبطال التايكوندو

توّج المهندس عبد الله الحربي، رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو، السبت، أبطال بطولة نهائي السوبر السعودي للتايكوندو، المنظمة في الصالة الخضراء بمدينة الأمير عبد الله الفيصل في جدة، بعد ثلاثة أيام من المنافسات التي احتضنتها خمسة ملاعب.

وحسبما أوضحه بيان اتحاد التايكوندو الصحافي، شهدت البطولة المختتمة، السبت، مشاركة 22 ناديًا، فيما أدار المنافسات 43 حكمًا وحكمة، وبلغ عدد اللاعبين المشاركين 482 لاعبًا ولاعبة.

وحقق نادي العدالة المركز الأول في فئة البراعم «ذكور» «373» نقطة، يليه الهلال «370»، ثم الحريق «340»، وأبها «328».

وفي فئة البراعم «إناث»، جاء الصفاء أولًا «467» نقطة، ثم الشباب «348»، والهلال «326»، والقادسية «314».

وفي منافسات الناشئين «ذكور»، تصدّر الحريق «515» نقطة، متقدمًا على الاتحاد «501»، ثم القادسية «493»، وحل الشباب رابعًا «269».

وخطف الشباب المركز الأول «398» نقطة، في فئة الناشئات، تلاه القادسية «378»، ثم حراء «375»، والعلا «357».

وفي فئة الشباب «ذكور»، واصل الحريق تألقه محققًا المركز الأول «536» نقطة، يليه الهلال «454»، ثم القادسية «370»، وأبها «279».

ولدى منافسات السيدات، جاء الرياض أولًا «501» نقطة، ثم الاتحاد «425»، والشباب «366»، والقادسية «338».

وفي درجة أولى «ذكور»، حقق الشباب المركز الأول «604» نقطة، تلاه أبها «390»، ثم الحريق «297»، وجدة «175».

فيما جاءت نتائج درجة أولى «سيدات» بتصدر القادسية «588» نقطة، ثم الشباب «289»، والعلا «259»، والسلام «127».