التعاون يبحث عن بديل شاموسكا

يقود بدر الغنام، رئيس نادي التعاون، ملف البحث عن اسم بديل يعوّض البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن العلاقة التعاقدية بين المدرب البرازيلي والنادي القصيمي تنتهي بنهاية الموسم الجاري في ظل اتفاق الطرفين على عدم الاستمرار.

وفتح الغنام باب المفاوضات مع عدد من وكلاء الأعمال للبحث عن مدرب يتناسب مع طريقة لعب التعاون للتعاقد معه، والإعلان عنه مباشرة بعد رحيل شاموسكا.

وكانت «الرياضية » قد أشارت في 4 أبريل الماضي إلى أن البرازيلي شاموسكا اقترب من قيادة فريق الدرعية الأول لكرة القدم، الموسم المقبل.

وكشف المصدر عن أن البرتغالي بيدرو إيمانيول، مدرب الفيحاء الحالي، خارج حسابات التعاون.