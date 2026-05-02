على خطا ميسي.. صلاح يفاضل بين الدوري السعودي والأمريكي

أبقى المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، خياراته مفتوحةً للأندية التي ترغب الظفر بخدماته، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وسط اهتمام عدد من فرق دوري روشن للمحترفين السعودي، حسبما كشف عنه موقع TeamTalk الإنجليزي، السبت.

وأوضح الموقع الإنجليزي أن صلاح، برفقة عائلته، يبديان انفتاحًا للمجيء إلى السعودية الصيف المقبل، بعد فراغه من المشاركة المونديالية في أمريكا، وكندا، والمكسيك.

وتنافس الأندية السعودية، الراغبة بالحصول على خدمات صلاح، مجموعة من الأندية الأمريكية، ويأتي في مقدمتها فريق سان دييجو، الذي أعلن مالكه محمد منصور، في وقت سابق من هذا العام، اهتمامهم بضم النجم المصري حال إتاحته.

وبدأ فريق سان دييجو مباحثاته الأولية للنظر في عملية جلب صلاح، الذي لا يمانع بالانتقال إلى الدوري الأمريكي أيضًا، وفقًا للموقع ذاته.

وأعلن صلاح مغادرته صفوف ليفربول، 24 مارس الماضي، بعد نهاية الموسم الجاري.

وانضم صلاح إلى ليفربول قادمًا من روما الإيطالي، صيف 2017، بـ42 مليون يورو، ونجح مع «الريدز» بتحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، موسمي 2019ـ2020 و2024ـ2025، ودوري أبطال أوروبا 2019، إضافةً لتسجيله 230 هدفًا بقميص النادي الأحمر.

يُذكر أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي الأول لكرة القدم، فاضل هو الآخر بين المجيء للدوري السعودي والأمريكي، إذ ارتبط اسمه مع فريق الهلال، ولكنه مثّل فريق إنتر ميامي في نهاية المطاف.