بونو يدعم إشبيلية ويستذكر مانشستر ويوفنتوس

قدم المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم، دعمه لجماهير نادي إشبيلية الإسباني، فريقه السابق، الذي يواجه خطر الهبوط في الدوري الإسباني، وفقًا لموقع ABC الإسباني، السبت.

وأكد بونو، على قدرة الفريق الحالي على العودة إلى طريق الانتصارات، ومغادرة مقاعد الهبوط في المباريات المتبقية من دوري «لاليجا».

وقال بونو: «بعيدًا عن حال إشبيلية الحالية، استاد سانشيز بيزخوان، حينما يشتعل، فإنه يحدث صخبًا كبيرًا. ومتأكد من أن لاعبي الفريق يدركون أهمية الموقف، وسيحدثون ردة فعل كبيرة في لقاء ريال سوسيداد».

وأضاف اللاعب المغربي: «أتذكر حينما لعبنا ضد مانشستر يونايتد في هذا الملعب، وحينما لعبنا أمام يوفنتوس، كنت أرى الخوف في أعين الخصوم، فزنا بسبب الدافع الذي أعطانا إياه جمهورنا، وآمل منهم أن يحدثوا التأثير ذاته يوم الإثنين المقبل».

ويواجه إشبيلية ريال سوسيداد على ملعب سانشيز بيزخوان في إشبيلية، ضمن منافسات الجولة 34 من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل ريال سوسيداد المركز الثامن برصيد 43 نقطة، فيما يقع إشبيلية في مقاعد الهبوط في المركز الثامن عشر، برصيد 34 نقطة، بفارق نقطتين عن ديبورتيفو الافيس، الذي يحضر في المقاعد الدافئة برصيد 36 نقطة.