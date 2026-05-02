الهلال.. إنزاجي يعتمد 8 ويستبعد الثلاثي الفرنسي

اعتمد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، الأجانب الثمانية الذين خاضوا المواجهة الماضية أمام ضمك، في الاجتماع الفني الذي عقد ظهر السبت، قبل مباراة الحزم، التي تلعب عند 09:00 مساء على ملعب الأخير بالرس، لحساب الجولة 31 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وضمت القائمة، التي وصلت الجمعة إلى القصيم، الأجانب الثمانية: المغربي ياسين بونو، والتركي يوسف اكتشيشيك، والفرنسي ثيو هيرنانديز، ومواطنه كريم بنزيما، والبرتغالي روبن نيفيش، والصربي سيرجيو سافيتش، والبرازيليان مالكوم فيلبي، وماركوس ليوناردو.

وأشار المصدر ذاته إلى أن إنزاجي استبعد من حساباته الفرنسيين الثلاثة: سايمون بوابري، ومحمد ميتي، وماتيو باتوييه، عن القائمة بقرار فني، إلى جانب السنغالي خاليدو كوليبالي، وحمد اليامي، اللذين يواصلان العلاج التأهيلي في عيادة النادي الطبية.

ويحتل الهلال المرتبة الثانية في قائمة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 71 نقطة، وبفارق ثماني نقاط عن النصر المتصدر، مع تبقي مواجهة مؤجلة أمام الخليج.