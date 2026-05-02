بخماسية ليفانتي.. فياريال في دوري الأبطال

ضمن فريق فياريال الإسباني الأول لكرة القدم مقعده في منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما تغلب السبت على ضيفه ليفانتي 5ـ1، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من الدوري.

ورفع فياريال رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث، بفارق 18 عن ريال بيتيس الخامس، وذلك قبل أربع جولات من نهاية الموسم.

ويبتعد فريق «الغواصات الصفراء» بفارق ثماني نقاط عن أتلتيكو مدريد الرابع، الذي سيلعب السبت مع مضيفه فالنسيا. أما ليفانتي فتجمد عند 33 نقطة في المركز الـ 19 قبل الأخير بفارق ثلاث نقاط خلف مراكز النجاة من الهبوط.

تقدم فياريال عن طريق جيورجي ميكاوتدزي «38»، ثم أدرك كارلوس إسبي التعادل لليفانتي «51». وعاد فياريال إلى التسجيل عن طريق ألبرتو موليرو «62»، ثم عزَّز ميكاوتدزي النتيجة بالثالث «68».

ولم يكتفِ أصحاب الأرض بثلاثيتهم فسجَّل لهم تاجون بوكانان والإيفواري نيكولاس بيبي على هدفين آخرين «87» و«90».