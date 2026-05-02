هوفنهايم يتمسك بالهداف التاريخي

أعلن نادي هوفنهايم الألماني أنَّ الكرواتي أندريه كراماريتش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، الذي سينتهي ارتباطه في يونيو المقبل، وقَّع على عقد جديد قبل ساعات قليلة من مواجهة شتوتجارت، السبت، ضمن منافسات الدوري، لكن دون تحديد أي تفاصيل عن المدة.

وقال كراماريتش «34 عامًا»، هداف الفريق التاريخي، في تصريحات نشرت على الموقع الرئيس للنادي: «أنا فخور جدًّا بارتداء قميص هوفنهايم في المستقبل، الكل

يعلم جيدًا تقديري التام لهذا النادي، فهو بمثابة بيتي الثاني منذ زمن طويل، لذا أنا سعيد باستمرار هذه العلاقة».

وانضم اللاعب الدولي إلى الفريق في 2016 قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي، وخاض 359 مباراة، وسجَّل 158 هدفًا وصنع 73. وأكد اللاعب على أهميته عندما سجل هدفين في التعادل أمام شتوتجارت «3-3».

ويطمع هوفنهايم في انتزاع بطاقة مؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل باحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى، بعدما كان الفريق مهددًا بالهبوط في الموسم الماضي.