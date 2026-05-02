المرة الثانية.. أمم إفريقيا في الصيف

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» أنَّ بطولة الأمم ستجرى في صيف 2027 وتستضيفها ثلاث دول وهي كينيا، تنزانيا وأوغندا، في عودة لشرق إفريقيا للمرة الأولى بعد نسخة إثيوبيا 1976.

وأوضح الاتحاد، في بيان على موقعه الرسمي السبت، أنَّ مباراة الافتتاح ستنظم في 19 يونيو، أما النهائي فسيكون 17 يوليو. وسيتم تحديد البلد الذي يستضيف المباراتين لاحقًا.



وستكون البطولة الأولى التي تستضيفها ثلاث دول، والثانية التي تلعب صيفًا بعد نسخة مصر 2019، ومن المتوقع أن تجذب أكثر من 400 مليون شخص من شرق القارة الإفريقية.

أما قرعة التصفيات النهائية فستسحب في 19 مايو، بعد انتهاء منافسات الدور التمهيدي، وسيتم توزيع المنتخبات الـ48 المشاركة في الدور النهائي على 12 مجموعة، تضم كل واحدة أربعة منتخبات، وسيتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى النهائيات.

وأوضح البيان أنَّ الجولات الست للتصفيات ستكون خلال ثلاث فترات دولية للاتحاد الدولي، إذ ستنطلق الجولتان الأولى والثانية في 2026 من 21 سبتمبر حتى 6 أكتوبر، والثالثة والرابعة من 9 حتى 17 نوفمبر.

أما الجولتان الخامسة والسادسة فستكون بين 22 ـ 30 مارس 2027.