بعد عام.. إيبسويتش يعود إلى الـ«بريميرليج»

ضمن فريق إيبسويتش تاون الإنجليزي الأول لكرة القدم عودته الفورية إلى الدوري الممتاز، بعدما تغلّب على كوينز بارك رينجرز 3ـ0، السبت، ليتفادى مطاردة ميلوول.

وكان «تراكتور بويز» يملكون مصير المركز الثاني في البطولة الإنجليزية «تشامبيونشيب» بين أيديهم، فسمح هدفان مبكران في الدقائق العشر الأولى من الإسكتلندي جورج هيرست وجايدن فيلوجين بإطلاق الاحتفالات مبكرًا على ملعب «بورتمان رود».

وحسم الإيرلندي كايسي ماكاتير الفوز قبل خمس دقائق من النهاية، لينضم إيبسويتش إلى كوفنتري في دوري الأضواء الموسم المقبل.

وكان إيبسويتش عانى في الموسم الماضي عند عودته إلى الـ«بريميرليج» للمرة الأولى منذ 22 عامًا، لكنه يأمل أن تخدمه تلك التجربة بشكل أفضل في التحدي المقبل.

وعلى الرغم من فوزه في أربع مباريات فقط من أصل 38 الموسم الماضي، كوفئ النادي على ثقته بالمدرب الإيرلندي الشمالي كيران ماكينا.

وقاد المساعد السابق لمدرب مانشستر يونايتد النادي الآن إلى ثلاثة صعودات خلال أربعة مواسم. وقال في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» عقب اللقاء: «ربما كان هذا الأصعب، بصراحة، ولذلك يعني لي الكثير.. كان علينا إعادة بناء هذا الفريق في ظروف صعبة، والجميع واصل العمل. أعتقد أننا نستحق أن نكون حيث نحن اليوم».

وكان الفريق نموذجًا للاستقرار بالنصف الثاني من الموسم، إذ خسر مرة واحدة فقط في آخر 15 مباراة ليحصد 84 نقطة من 46 مباراة، بفارق نقطة عن ميلوول الثالث الذي سيخوض منافسات الصعود.

وكان كوفنتري حسم التأهل واللقب بقيادة فرانك لامبارد، بعد فوزه 4ـ0 على واتفورد في الجولة الأخيرة ليحصد 95 نقطة.

وسيتحوَّل اهتمام كوفنتري وإيبسويتش الآن للبقاء في الدوري الممتاز، مدعومين بما يتراوح بين 120 إلى 170 مليون جنيه إسترليني مكافأة الصعود، مدفوعة بشكل كبير بإيرادات البث الإضافية.

وسيلعب هال سيتي أمام ميلوول في قبل نهائي الملحق الذي ينظم من مباراتين بدءًا من 8 مايو الجاري، بينما يواجه ميدلزبره ساوثهامبتون، الذي يمر بفترة جيدة وحل رابعًا، متساويًا مع بورتو بـ 80 نقطة.