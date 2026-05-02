ملحمة في الرس.. الشلهوب وياسر يحبطان الحزم

يملك فريق الهلال الأول لكرة القدم ونظيره الحزم تاريخًا طويلًا من المواجهات المثيرة منذ أول مباراة جمعتهما في دوري المحترفين، التي وإن كانت بين حامل اللقب آنذاك، والفريق الذي بالكاد يحاول مزاحمة الكبار في موسمه الثالث بعد الصعود، إلا أنها حفلت بالندية، وانتهت زرقاء 2ـ1، لكن الفوز لم يكن سهلًا على الإطلاق.

تميَّزت مباراة الـ 22 من أكتوبر 2008، بالإثارة، التي تجاوزت الفوارق الفنية الكبيرة بينهما حينذاك. لم تكن مجرد مباراة عادية، بل «معركة كروية» حقيقية احتضنها ملعب الرس ضمن الجولة السادسة، وسط أكثر من 3 آلاف مشجع، شغلوا السعة القصوى للمدرجات وقتها.

كان الهلال يطارد الصدارة التي احتلها الاتحاد منذ الجولات الأولى. وقبل مواجهة الحزم خاض ذوو القمصان الزرقاء مباريات قوية، من أبرزها التعادل السلبي في «كلاسيكو» الجولة الخامسة أمام الأهلي، ما زاد من رغبته في العودة إلى الانتصارات. وكان الفريق يتدرب تحت قيادة الروماني كوزمين أولاريو، الذي نجح في بناء منظومة دفاعية قوية استقبلت أهدافًا محدودة في تلك الفترة.

أما الحزم فعانى من بداية متذبذبة في الدوري قبل أن يحقق فوزًا معنويًّا مهمًا على الرائد ثم تعادل مع الوطني أنعشا معنوياته، وكان يعتمد على نجمه أحمد مناور والسنغالي محمد روبيز، قائد خط الوسط.

وتابع الجمهور نزول نجوم عدة لأرض الملعب، منهم في الهلال ياسر القحطاني، ومحمد الشلهوب، وأحمد الفريدي، وأسامة هوساوي في أول مواسمه مع الفريق، والمحترف السويدي كريستيان ويلهامسون، بينما تركزت الأنظار في الجانب الآخر على مناور وروبيز.

لكن الهلال عانى أيضًا من غيابات مؤثرة، أضعفت خط وسطه، فلم يشارك الروماني ميريل رادوي، وخالد عزيز، إلى جانب المدافع عبد الله الزوري، فيما افتقد الحزم صفوان المولد وبندر خليل.

ومع غياب محوري الوسط الأهم في الهلال، بدا الفريق مرتبكًا في البداية، وهو ما استغله الحزم للهجوم والحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الثانية سجَّلها روبيز مهديًا فريقه الأسبقية.

ساد صمت رهيب في مدرج الهلال، واحتفل جمهور الرس بجنون، غير أن تلك الفرحة لم تدم أكثر من ثماني دقائق، قبل إدراك الشلهوب التعادل من ركلة جزاء أيضًا، ثم جاء الدور على القحطاني ليحرز هدف الفوز مطلع الشوط الثاني، مستغلًا تمريرة من ويلهامسون حوَّلها بقدمه في الزاوية البعيدة.

الدقائق الأخيرة كانت صعبة على الهلال، بعد أن شنَّ الحزم هجومًا كاسحًا، وكاد مناور أن يسجل هدف التعادل في مناسبتين، وساد التوتر وحصل كل من ياسر القحطاني وأحمد الفريدي من الفريق الزائر على بطاقتين صفراوين، كما أنذر مناور من أصحاب الضيافة، لكن خبرات لاعبي الأزرق أحبطت محاولات المنافس وقادت الفريق إلى بر الأمان.

وشكَّلت هذه المباراة انطلاقة لسلسلة انتصارات هلالية متتالية على الحزم استمرت لستة لقاءات على التوالي في دوري المحترفين، من أكتوبر 2008 حتى ديسمبر 2010.

وعلى الرغم من فوز الهلال على الحزم خلال تلك المباراة، لم يستفد في نهاية المطاف من نقاطها الثلاث في سباق اللقب الذي خسره لمصلحة الاتحاد، فيما أنهى الفريق القصيمي البطولة ثامنًا.