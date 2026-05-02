الهلال يواجه الحزم بتشكيل ضمك

يخوض فريق الهلال الأول لكرة القدم مباراته مع مضيّفه الحزم، السبت، ضمن الجولة الـ 31 من دوري روشن السعودي، دون أي تعديلات على تشكيله، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وقرَّر الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال، الزج بالأسماء ذاتها التي بدأت مباراة الفريق الماضية مع ضمك لحساب الجولة 30.

ويتولى المغربي ياسين بونو حراسة المرمى، وأمامه 4 مدافعين من اليمين إلى اليسار متعب الحربي، وحسّان تمبكتي، والتركي يوسف أكتشيشيك، والفرنسي ثيو هيرنانديز.

ويتمركز البرتغالي روبن نيفيش، لاعب الوسط، أمام خط الدفاع، مُشكّلًا رأس مثلث مقلوب خلف الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ومحمد كنو.

ويتكون الخط الأمامي من سالم الدوسري، والبرازيلي مالكوم فيليبي، الجناحين الأيسر والأيمن، والفرنسي كريم بنزيما، المهاجم الوحيد.

واستطاع الفريق العاصمي الفوز على ضمك في المباراة الماضية بهدف نظيف سجَّله سافيتش، بعد عرضية من ثيو.

ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، بفارق 8 نقاط ومباراة ناقصة عن النصر المتصدر.