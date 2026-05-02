قرارات انضباطية.. إيقاف ديميرال وتغريمه مع الأهلي والنصر 395 ألفا

أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، السبت، التركي ميريح ديميرال، مدافع فريق الأهلي، مباراةً واحدةً، إضافةً إلى فرض غراماتٍ ماليةٍ، بلغت 165 ألف ريال ضمن سلسلة قراراتٍ، اشتملت على تغريم الأهلي والنصر 230 ألفًا، ليصل إجمالي الغرامات إلى 395 ألفًا بعد مواجهة «الكلاسيكو» بين الفريقين في الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي، الأربعاء.

وأشارت اللجنة في القرار الأول، حسبما نشرته في الموقع الرسمي للاتحاد، إلى تصريح ديميرال بعد المباراة بالإساءة الإعلامية تجاه مسؤوليها، وإثارة الرأي العام، وثبوت مخالفته المادة «50-2»، والمادة «50-4» من لائحة الانضباط والأخلاق، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 100.000 ريال لحساب الاتحاد السعودي، إضافةً إلى تحذيره بعدم الإساءة لمسؤولي المباراة، أو إثارة الرأي العام، وهو قرارٌ قابلٌ للاستئناف وفقًا للمادة «144» من لائحة الانضباط والأخلاق.

وفي القرار الثاني، أوضحت اللجنة أن ديميرال أثار جمهور الفريق المنافس وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة، وبناءً عليه قرَّرت إيقاع عقوبةٍ إضافيةٍ في حقه، حسبَ المادة «57-3» من لائحة الانضباط والأخلاق بعد ثبوت مخالفته المادة «57-1» من اللائحة، معلنةً إيقافه مباراةً واحدةً في جميع المباريات الرسمية التي يحقُّ له المشاركة فيها ضمن المنافسات التي يخوضها الفريق الأول، وإلزامه بدفع غرامةٍ ماليةٍ قدرها 50.000 ريالٍ لحساب الاتحاد السعودي، وهو قرارٌ غير قابلٍ للاستئناف وفقاً للمادة «144» من لائحة الانضباط والأخلاق.

في حين جاء القرار الثالث أيضًا في حق اللاعب التركي بداعي إلحاقه الضرر بمرافق وممتلكات ملعب المباراة وفقًا لما ورد في تقرير المراقب، وعليه قرَّرت اللجنة تشديد العقوبة، حسبَ المادة «39-6» من لائحة الانضباط والأخلاق إثر ثبوت مخالفته المادة «55-1» من اللائحة، وإلزامه بدفع غرامةٍ ماليةٍ قدرها 15.000 ريالٍ لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، وهو قرارٌ غير قابل للاستئناف وفقًا للمادة «144» من لائحة الانضباط والأخلاق.

وأصدرت اللجنة، كذلك، عقوبةً ضد الأهلي بعد رمي جمهوره 22 علبة مياهٍ، وأدواتٍ أخرى تجاه أرضية الملعب دون إصابة أحدٍ وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة. وجاء في نص القرار الانضباطي: «حيث إن اللجنة أصدرت منطوق القرار رقم 82/ل ض/2025 بتاريخ 05/11/2025م، فتُعدُّ هذه المخالفة عودًا للمرة الأولى وفقًا للمادة 40 من لائحة الانضباط والأخلاق، وثبوت مخالفة الأهلي للمادة 51-2 من لائحة الانضباط والأخلاق، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 130.000 ريال لحساب الاتحاد السعودي في قرارٍ قابلٍ للاستئناف وفقًا للمادة 144 من لائحة الانضباط والأخلاق».

في حين عاقبت اللجنة نادي النصر لرمي جمهوره 57 علبة مياهٍ، وأدواتٍ أخرى تجاه أرضية الملعب، ولم تصب أحدًا وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة، وثبوت مخالفة النادي المادة «51-2» من لائحة الانضباط والأخلاق، وإلزامه بدفع غرامةٍ ماليةٍ قدرها 100.000 ريال لحساب الاتحاد السعودي، وهو قرارٌ غير قابلٍ للاستئناف وفقًا للمادة «144» من لائحة الانضباط والأخلاق.