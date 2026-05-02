الصائغ ينقل كأس النخبة إلى مكة المكرمة

حقق المهندس أحمد الصائغ، رئيس النادي الأهلي سابقًا، رغبة والده بإحضار كأس دوري أبطال آسيا للنخبة، التي تُوِّج بها الأهلي، إلى منزله.

وفي حضور عدد كبير من مشجعي النادي الغربي في مكة، التقطت كاميرات الهواتف المحمولة الصور التذكارية مع كأس النخبة الآسيوية التي خرجت في رحلة استمرت نحو 70 دقيقة وقطعت مسافة قدرها 100 كم، بدأت من بوابة النادي الأهلي حتى الوصول إلى وادي نعمان، مقر سكن والد رئيس الأهلي سابقًا، في العاصمة المقدسة.

وأوضح لـ«الرياضية» الصائغ أنَّه أحضر الكأس إلى مكة المكرمة من أجل والده، وقال: «أحضرت الكأس إلى مكة تنفيذًا لرغبة الوالد، الذي يرجع إليه الفضل الأول بعد الله في تشجيعي أنا وإخواني وجميع أفراد العائلة الأهلي، الذي نعشقه ويعشقه أهل مكة الذين حرصوا على التقاط الصور مع الكأس برفقة والدي وبعض أصدقائه».