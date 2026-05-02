استبعاد العقيدي من قائمة النصر أمام القادسية

اختار البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول القدم، قائمة مكوَّنة من 23 لاعبًا لمواجهة القادسية، الأحد، خلت من اسم نواف العقيدي، حارس المرمى، وفق مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وخرج العقيدي من القائمة النصراوية للمباراة الثانية على التوالي، بسبب معاناته من إصابة عضلية خضع على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي من دون أن يتمكن من المشاركة في التدريبات الجماعية.

وشعر العقيدي بآلام في عضلة الفخذ الخلفية قبل عمليات الإحماء التي سبقت مواجهة الأخدود التي كسبها فريقه بثنائية نظيفة، 11 أبريل الماضي، ضمن الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، وقطع شوطًا كبيرًا في برنامجه العلاجي، لكن الآلام عاودته مجددًا قبل يومين من موقعة الكلاسيكو أمام الأهلي التي انتهت نصراوية 2ـ0، في قمة الجولة الـ30، الأربعاء.

إلى ذلك، ضمت قائمة النصر للقاء القادسية، حسب المصادر ذاتها، تسعة أجانب يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه جواو فيليش، إضافة إلى الثنائي الفرنسي محمد سيماكان وكينجسلي كومان، الإسباني إنييجو مارتينيز، الكرواتي مارسيلو بروزفيتش، السنغالي ساديو ماني، والبرازيلي أنجيلو جابرييل ومواطنه بينتو ماتيوس «حارس المرمى»، فضلًا عن 14 لاعبًا محليًّا، وهم: سلطان الماص، عبد الرحمن العتيبي «حارسي المرمى»، نواف بوشل، سلطان الغنام، نادر الشراري، عبد الإله العمري، سالم النجدي، عبد الرحمن غريب، علي الحسن، عبد الله الخيبري، سعد الناصر، أيمن يحيى، عبد الله الحمدان، ومحمد مران.

واختتم الفريق النصراوي تحضيراته في مركز «دار النصر» التدريبي، وبعدها شرع اللاعبون في الاستعداد للسفر عبر طائرة خاصة إلى الدمام، تأهبًا لمواجهة القادسية على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن الجولة الـ 31 من منافسات الدوري.

ويتصدر النصر الترتيب العام للدوري برصيد 79 نقطة، بينما يأتي القادسية رابعًا بـ 65 نقطة.