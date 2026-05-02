الحزم.. 3 تعديلات أمام الهلال.. و5 أجانب

يبدأ فريق الحزم الأول لكرة القدم مباراته مع الهلال، السبت، ضمن الجولة الـ 31 من دوري روشن السعودي، بثمانية أسماء شاركت أساسية في اللقاء الماضي، بينما طرأت 3 تعديلات على التشكيل.

ويغيب عن قائمة الفريق عبد العزيز الحربي، الظهير الأيمن، وعبد الرحمن الخيبري، لاعب الوسط، فيما يجلس عبد الله الشنقيطي، قلب الدفاع، احتياطيًّا.

وشارك اللاعبون الثلاثة بصفة أساسية أمام نيوم في المباراة التي انتهت بالتعادل 1ـ1، الثلاثاء الماضي، لحساب الجولة 30.

ودخل بدلًا منهم في تشكيل مواجهة الهلال سعود الراشد، الظهير الأيمن، وسلطان تنكر، قلب الدفاع، وأحمد الشمراني، لاعب الوسط.

وجلس هؤلاء اللاعبون الثلاثة على مقاعد الاحتياط في المباراة الماضية، ودخل منهم تنكر والشمراني خلال الشوط الثاني.

في المقابل، حافظ على وجوده ضمن التشكيل كل من إبراهيم زايد، حارس المرمى، وعبد الرحمن الدخيل، قلب الدفاع، وأحمد النخلي، الظهير الأيسر، والفرنسي لورينتز روزييه، والغيني أبو بكر باه، ثنائي الوسط، والجنوب إفريقي إلياس موكوانا والبرتغالي فابيو مارتينز، الجناحين الأيمن والأيسر، إلى جانب السوري عمر السومة، رأس الحربة.

ومن أصل 11 أجنبيًا مقيدين ضمن كشوفات الحزم، لا يظهر في قائمة اللقاء سوى ستة، بينهم خمسة أساسيين، واحتياطي وحيد هو الإسباني ميجيل كارفاليو، لاعب الوسط المُعار من القادسية.

ويقف الحزم تاسعًا في جدول ترتيب «روشن» برصيد 38 نقطة نالها من 10 انتصارات و8 تعادلات مقابل 12 هزيمة.