برينتفورد يقرّب وست هام من الهبوط

أضعف فريق برينتفورد الأول لكرة القدم حظوظ ضيفه وست هام يونايتد في البقاء ضمن فرق الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تجاوزه 3ـ0، السبت، في الجولة الـ 34، فيما انتهت مواجهة سندرلاند وولفرهامبتون، أول الهابطين، بالتعادل 1ـ1.

وفي المباراة الأولى، سجل المهاجم البرازيلي إيجور تياجو هدفه رقم 22 في البطولة من ركلة جزاءٍ في بداية الشوط الثاني، ليُضاعف تقدُّم فريقه الذي كان قد افتتح التسجيل بهدفٍ عكسي، أحرزه كونستانتينوس مافروبانوس «15».

أمَّا وست هام، الذي عانى من سوء الحظ، فحرمه إطار المرمى من التسجيل في ثلاث مناسباتٍ، كما ألغى حكم الفيديو المساعد هدفًا سجله بداعي التسلل.

واختتم ميكل دامسجارد ثلاثية فريقه بهدفٍ رائعٍ في الدقائق الأخيرة، ليتقدَّم برينتفورد إلى المركز السادس برصيد 51 نقطةً، ويعزِّز آماله بالتأهل إلى إحدى المسابقات القارية.

في حين، بقي وست هام في المركز الـ 17 بفارق نقطتين أمام توتنام، الذي يمكنه تجاوزه، والخروج من منطقة الهبوط إذا ما فاز على أستون فيلا، الأحد.

وفي المباراة الثانية، أصبح دانييل بالارد ثاني مدافعٍ يُطرد من الملعب في الدوري الممتاز الموسم الجاري بسبب شد شعر تولو أروكوداري، مهاجم وولفرهامبتون.

وكان مايكل كين، ⁠لاعب إيفرتون، تلقَّى بطاقةً حمراء مباشرة للمخالفة نفسها، يناير الماضي، وعوقب بالإيقاف ⁠ثلاث مبارياتٍ بسبب التصرُّف العنيف.

وشد ‌بالارد ‌شعر أروكوداري بينما كانا ‌يتحرَّكان للخلف للتعامل مع ‌كرةٍ عاليةٍ حتى سقط النيجيري ممسكًا برأسه.

وبعد مشاهدة إعادة الواقعة على شاشةٍ إلى جانب الملعب، ‌قرَّر الحكم بول تيرني طرد بالارد. ولعب سندرلاند، الذي ⁠كان ⁠قد تقدَّم بهدفٍ مبكرٍ، سجله نوردي موكيلي، بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 24.

وهزَّ فريق «الذئاب»، الذي هبط بالفعل، الشباك بعد صيامٍ تهديفي دام ثلاث مبارياتٍ بفضل هدف أوجو بوينو «54»، ليحصد الفريق نقطته الأولى منذ مارس الماضي.