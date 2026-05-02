بالقاتل.. البايرن يفلت من خسارة ثقيلة

أفلت فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم من هزيمة محققة أمام ضيفه هايدنهايم، وتعادل معه 3ـ3 بفضل هدف عكسي في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 32 للدوري.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة وتقلبات في النتيجة، حيث اعتمد البلجيكي فينسنت كومباني، مدرب بايرن، على تشكيل شهد سبعة تغييرات لإراحة نجومه قبل استضافة باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال بعد الخسارة 4ـ5 ذهابًا.

بدأ هايدنهايم اللقاء بقوة وتقدم بالهدف الأول «22» عبر بودو زيفزيفادزي، الذي استغلَّ عرضية مارنون بوش، قبل أن يضيف إرين دينكتشي الثاني «31»، مستفيدًا من تمريرة أخرى من بوش. وقبل نهاية الشوط الأول، قلص ليون جوريتسكا الفارق لبايرن من ركلة حرة مباشرة «44».

مع انطلاق الشوط الثاني، أجرى كومباني أربعة تبديلات دفعة واحدة بدخول الإنجليزي هاري كين والفرنسي ميشيل أوليسيه والكولومبي لويس دياز وجوشوا كيميتش، لاعب الوسط، لزيادة الضغط الهجومي، وأثمر ذلك عن هدف التعادل «57» بتوقيع ليون جوريتسكا مجددًا بعد تمريرة من أوليسيه.

وبينما كان بايرن يضغط لخطف الفوز، صدم بودو زيفزيفادزي أصحاب الأرض بالهدف الثاني له والثالث لفريقه «76» بعد عمل فردي وتمريرة من أريجون إبراهيموفيتش.

وبينما كان هايدنهايم يقترب من تحقيق انتصار تاريخي، رمى البايرن بكل ثقله الهجومي لإدراك التعادل، فأهدر السنغالي نيكولاس جاكسون فرصة خطيرة «88» مرت بجوار القائم.

وتوقفت المباراة في الدقائق الأخيرة بسبب إصابة اللاعب يوناس فورينباخ، ما دفع الحكم لاحتساب وقت بدل ضائع طويل شهد ضغطًا بافاريًّا مكثفًا، وسط استبسال دفاعي من لاعبي هايدنهايم، الذين اضطروا إلى إكمال الدقائق الأخيرة بـ 10 لاعبين بسبب استمرار علاج فورينباخ.

وفي الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع نجح أوليسيه في إنقاذ فريقه من الخسارة بتسجيل هدف التعادل، بعد تسديدة اصطدمت بالقائم ثم بظهر الحارس ديانت راماج وتجاوزت خط المرمى.

وكان بايرن، الذي ضمن اللقب الثاني على التوالي والـ35 إجمالًا في الجولة الـ 30، رفع رصيده إلى 83 نقطة مقابل 23 لهايدنهايم بالمركز الأخير بفارق نقطتين خلف فولفسبورج وثلاث عن سانت باولي الثالث من القاع، وهو المركز الذي يؤهل صاحبه لملاقاة ثالث جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية في ملحق الصعود والهبوط.