مارتا تكسب ميرا وتحقق لقب دورة مدريد

تُوِّجت الأوكرانية مارتا كوستيوك بلقب دورة مدريد المفتوحة «ألف نقطة» في التنس للمرة الأولى عقب تغلُّبها في النهائي على الروسية ميرا أندرييفا 6ـ3 و7ـ5، السبت.

وهذا اللقب الأول لكوستيوك، المصنَّفة الـ 23 عالميًّا، في دورات الألف نقطة، والثاني الموسم الجاري بعد دورة روان الفرنسية «250 نقطةً»، الشهر الماضي، والثالث في مسيرتها الاحترافية عقب بطولة أوستن الأمريكية «250 نقطةً» عامَ 2023.

وسبق للاعبة أن تغلَّبت على أندرييفا في دورة بريزبن الأسترالية في وقتٍ سابقٍ من العام الجاري، وكانت المواجهة الوحيدة بينهما.

وكانت الروسية المرشَّحة الأوفر حظًّا للتتويج قبل المباراة عقب خروج البيلاروسية أرينا سابالينكا، الأولى عالميًّا، لكنها وقعت ضحية عديدٍ من الأخطاء في المجموعة الأولى، وهو ما استغلته كوستيوك على أكمل وجهٍ لحسم المجموعة.

وفي أول نهائي لها في هذه الفئة، كسرت كوستيوك إرسال منافستها مجدَّدًا في بداية المجموعة الثانية، لكن ابنة الـ 19 ربيعًا ردَّت بالمثل مدركةً التعادل 1ـ1.