2026.05.02 | 08:40 pm
فازت الأوكرانية مارتا كوستيوك بلقب دورة مدريد المفتوحة للألف نقطة في كرة المضرب، للمرة الأولى بعد تغلبها على الروسية ميرا أندرييفا 6ـ3 و7ـ5، السبت، في المباراة النهائية. (وكالات) مارتا البطلة

