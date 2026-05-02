بعد 60 يوما.. نيوكاسل ينتصر في «سانت جيمس بارك»

فاز فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم على ضيفه برايتون 3ـ1، السبت، لحساب الجولة الـ 35 من الدوري الممتاز، ليحتفل بأول انتصار على ملعبه منذ شهرين.

تقدم نيوكاسل بهدف مبكر سجَّله ويليام أوسولا من ضربة رأس في «12»، وأضاف المدافع دان بيرن الثاني «24» بعد ركلة ركنية نفذها برونو جيمارايش.

وفي الشوط الثاني، قلَّص برايتون الفارق «60» سجَّله جاك هنشلوود. وعزَّز نيوكاسل تقدمه بهدف ثالث من توقيع هارفي بارنز «90+6» مستفيدًا من تمريرة يوان ويسا بعد مراوغة حارس المرمى.

بهذا الفوز، رفع نيوكاسل رصيده إلى 45 نقطة في المركز الـ 13، ليؤكد ابتعاده عن صراع الهبوط، وسيحل ضيفًا على نوتنجهام فورست في الجولة المقبلة.

وكان آخر فوز لنيوكاسل على ملعب «سانت جيمس بارك» عندما تغلب على كاراباخ الأذربيجاني 3ـ2 في دوري أبطال أوروبا 24 فبراير الماضي. وبعدها خسر أربع مباريات بالدوري الممتاز أمام إيفرتون ومانشستر يونايتد وسندرلاند وبورنموث، ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، والتعادل مع برشلونة لحساب ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال.

في المقابل، تلقى برايتون ضربة قوية لآماله في المنافسة على التأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، وتجمد عند 50 نقطة، وتراجع إلى المركز السابع. وسيستضيف الفريق الجولة المقبلة وولفرهامبتون، الهابط بالفعل، السبت المقبل.