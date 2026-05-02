العدالة يكسب الأنوار في رحلة البقاء

اقترب فريق العدالة الأول لكرة القدم من ضمان بقائه في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بعد فوزه على الأنوار بنتيجة 2ـ1، السبت، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ 32.

وتقدم العدالة في الشوط الأول عن طريق الجنوب إفريقي رانجا شيفافيرو، قبل أن يعزز راشد السالم النتيجة بالهدف الثاني خلال الشوط الثاني.

وقلص الجزائري رضا بن سايح الفارق لمصلحة الأنوار عند الدقيقة «66»، لكن محاولات فريقه لم تكن كافية للعودة في النتيجة.

ورفع العدالة رصيده إلى 27 نقطة في المركز الـ 15، مبتعدًا عن صراع الهبوط، الذي يشتد بين العربي والباطن، ليصبح بحاجة إلى نقطة واحدة فقط لضمان البقاء رسميًّا، فيما بقي الأنوار في المركز الـ 12 برصيد 38 نقطة.