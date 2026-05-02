سيدات ليون يخطفن تذكرة نهائي دوري الأبطال

تأهل فريق ليون الفرنسي الأول لكرة القدم للسيدات إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه، السبت، على ضيفه أرسنال الإنجليزي 3ـ1 و«4ـ3» في مجموع المباراتين.

وسيواجه ليون، الفائز باللقب ثماني مرات، برشلونة الإسباني، أو بايرن ميونيخ الألماني، اللذين سيتواجهان، الأحد، بعد تعادلهما 1ـ1 الأسبوع الماضي.

وتقدَّم الفريق الفرنسي، حامل اللقب، في النتيجة عندما عرقلت المدافعة لوته ووبن موي ميلشي دومورناي داخل منطقة الجزاء ليحصل ليون على ركلة جزاء بعد مشاهدة إعادة الواقعة على شاشةٍ إلى جانب الملعب.

وسجلت ويندي رينار من علامة الجزاء في المحاولة الثانية بعد أن تقدَّمت الحارسة دافنه فان دومسيلار من خط المرمى لتصد المحاولة الأولى.

وعزَّزت كاديدياتو دياني النتيجة بالهدف الثاني مستغلةً ركلةً ركنيةً على القائم الخلفي، لتصبح النتيجة 2ـ0 قبل تسع دقائق من نهاية الشوط الأول، ليتقدم ليون 3ـ2 في مجموع المباراتين.

وبعد أن أظهر أرسنال لمحاتٍ من الحماس والاجتهاد اللذين مكَّناه من الفوز 2ـ1 على ملعبه ذهابًا، تعادل الفريق في النتيجة الإجمالية في الدقيقة 76 عبر أليسيا روسو، التي انسلَّت بين مدافعتين، لتضع الكرة في الشباك مستغلَّةً تمريرةً عرضيةً من سميلا هولمبرج.

وبدا أن المباراة تتَّجه إلى وقتٍ إضافي حتى تسلَّمت يوله براند تمريرةً من دومورناي، وسجلت بلمسةٍ ماهرةٍ بقدمها اليسرى في الدقيقة 86، لتقود فريقها إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة 12. وسيجري النهائي في أوسلو، 23 مايو الجاري.