الفتح يرفض الخسارة أمام نيوم

فرض فريق الفتح الأول لكرة القدم التعادل 2ـ2 على ضيفه نيوم بعد أن كان متأخرًا بهدفين في المواجهة التي جمعتهما، السبت، على ملعب «ميدان تمويل الأولى» ضمن الجولة الـ 31 من دوري روشن السعودي.

وباغت نيوم مضيفه بهدف مبكر عبر الجزائري سعيد بن رحمة عند الدقيقة 2، وعزَّز علاء آل حجي النتيجة بهدف ثانٍ مع بداية الشوط الثاني «47».

ورد الفتح بقوةٍ بعد التأخر، وقلَّص الفارق بواسطة المغربي مراد باتنا عند الدقيقة «66»، وأدرك الجزائري سفيان بن دبكة التعادل «85».

وبهذه النتيجة، رفع الفتح رصيده إلى 33 نقطةً في المركز الـ 13 من ثمانية انتصارات، وتسعة تعادلات مقابل 13 خسارةً، ليقترب من تأمين بقائه في الدوري.

في المقابل، بلغ نيوم النقطة 41 بعد 11 انتصارًا، وثمانية تعادلات مقابل 12 خسارة.

ويحلُّ الفتح ضيفًا على الأهلي، الأربعاء المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن الجولة الـ 28 المؤجَّلة، فيما يواجه نيوم فريق الشباب، الإثنين 11 مايو، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، لحساب الجولة الـ 32.