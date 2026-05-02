نانت ينعش آمال البقاء.. ويهدد «أبطال» مرسيليا

أنعش فريق نانت الفرنسي الأول لكرة القدم آماله الضئيلة بالبقاء بفوزه الكبير على ضيفه مرسيليا بثلاثية نظيفة، السبت، في افتتاح المرحلة الـ 32 للدوري.



وحسم نانت انتصاره في ثماني دقائق مطلع الشوط الثاني عبر الكاميروني إجناسيوس جاناجو «50»، وريمي كابيلا «54»، وماتيس أبلين «58».

وهو الفوز الخامس لنانت الموسم الجاري، والأول منذ تغلبه على لوهافر 2ـ0 في 22 فبراير الماضي في المرحلة الـ 23، حيث خسر بعدها خمس مرات وتعادل في ثلاث.

وعزز نانت موقعه بالمركز الـ 17 قبل الأخير برصيد 23 نقطة، مقلصًا الفارق إلى نقطتين عن أوكسير الـ 16 الذي يخول لصاحبه خوض ملحق البقاء مع ثالث الدرجة الثانية، وإلى خمس نقاط عن نيس الـ 15 وآخر الناجين حتى الآن وذلك قبل مرحلتين من نهاية الموسم.

في المقابل، مني مرسيليا بخسارة قاسية هي الثانية له في مبارياته الثلاث الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز في ضربة جديدة لآماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويتخلف مرسيليا السادس، والذي حقق فوزًا واحدًا في مبارياته الست الأخيرة، بفارق أربع نقاط عن المركز الثالث المؤهل مباشرة إلى دوري الأبطال، والذي يتقاسمه ليون مع ليل حيث يملكان فرصة توسيعه إلى سبع في حال فوز الأول على رين، والثاني على لوهافر الأحد.

وبات الفريق الجنوبي مهددًا بالتراجع إلى المركز السابع في حال فوز موناكو على مضيفه متز لاحقًا.