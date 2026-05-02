الفيصلي يلاحق الدرعية بثنائية الجبلين

واصل فريق الفيصلي الأول لكرة القدم ضغطه على الدرعية في سباق الصعود المباشر إلى دوري روشن، بعدما حقق انتصاره السادس تواليًا للمرة الأولى الموسم الجاري، على حساب ضيفه الجبلين 2ـ0، ضمن منافسات الجولة 32 من دوري يلو، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وجاء هدف التقدم للفيصلي في الشوط الأول عبر البرازيلي إدواردو هنريكي عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع «45+3»، بعد أفضلية نسبية لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، عزز المولدوفي هنريكي لوفانور النتيجة بإضافة الهدف الثاني عند الدقيقة «74»، ليؤكد تفوق فريقه ويمنحه ثلاث نقاط ثمينة في صراع الصعود.

وبهذا الفوز، رفع الفيصلي رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثالث، مقلصًا الفارق إلى نقطتين فقط خلف الدرعية صاحب المركز الثاني المؤهل مباشرة إلى دوري روشن، مواصلاً سلسلة انتصاراته التي بدأت أمام الجبيل ثم العروبة والطائي وجدة والرائد، وصولاً إلى الجبلين.

في المقابل، تجمد رصيد الجبلين عند 53 نقطة في المركز السادس، وبفارق 5 نقاط عن الرائد، الذي يواجه العلا ثالث الترتيب بـ63 نقطة، في وقت لاحق السبت، ضمن صراع محتدم على مراكز المقدمة.