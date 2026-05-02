بالانتصار الخامس.. الخليج يواصل إحباط ضمك

بلغ فريق الخليج الأول لكرة القدم انتصاره الخامس تاريخيًا أمام ضمك في مسابقة دوري المحترفين، بعدما نجح في الانتصار بنتيجة 2ـ0، السبت، لحساب الجولة 31 من المسابقة.

وحملت ثنائية الخليج توقيع النرويجي جوشوا كينج عند الدقائق 34، و90.

ولم يخسر الخليج في آخر 5 مباريات أمام ضمك، إذ انتصر في أربع، وتعادل في لقاء، أما تاريخيًا في مسابقة الدوري تواجه الفريقان 8 مرات حقق خلالها الخليج الفوز في 5، وانتصر ضمك في لقاءين، وحضر التعادل مرة واحدة.

وبانتصاره رفع الخليج رصيده إلى النقطة 37 في المركز العاشر، فيما بقي ضمك في المركز الـ 15 برصيد 26 نقطة.

ويلاقي الخليج ضيفه الهلال الثلاثاء المقبل في لقاء مؤجل من الجولة 28، فيما يحل ضمك ضيفًا على الاتحاد 10 مايو الجاري لحساب الجولة 32.