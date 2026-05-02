بثنائية الوحدة.. العروبة يؤمّن الملحق

ضَمِن فريق العروبة الأول لكرة القدم مقعده في ملحق الصعود إلى دوري روشن السعودي بعد فوزه على ضيفه الوحدة 2ـ0، السبت، على ملعب نادي العروبة لحساب الجولة الـ 32 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وافتتح الفنزويلي داروين جونزاليس التسجيل للعروبة في الدقيقة 45+3، لينهي أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بهدفٍ دون ردٍّ.

وفي الشوط الثاني، عزَّز أيمن الحجيلي النتيجة بالهدف الثاني عند الدقيقة 90+3، مؤكدًا انتصار العروبة، وحضوره في سباق الملحق.

ورفع العروبة رصيده إلى 59 نقطةً في المركز الخامس، ليضمن رسميًّا مقاعد ملحق الصعود إلى دوري روشن، فيما بقي الوحدة في المركز الـ 11 بـ 40 نقطةً.

يُذكر أن نظام ملحق الصعود ينصُّ على مواجهة صاحب المركز الثالث على ملعبه الفريق الذي يأتي سادسًا، بينما يلعب الرابع على ملعبه أمام الخامس، في حين تُجرى المباراة النهائية على أرض صاحب المركز الأعلى ترتيبًا.