جالتييه: انتظرونا الموسم المقبل

أبدى الفرنسي كريستوف جالتييه، مدرب فريق نيوم الأول لكرة القدم، إحباطه من التعادل أمام الفتح 2ـ2، السبت، ضمن الجولة الـ31 من دوري روشن السعودي، مؤكدًا أن فريقه قدم شوطًا أول مميزًا وكان يستحق نتيجة أفضل، قبل أن يتغير نسق المباراة في الشوط الثاني تحت ضغط الفتح.

وقال جالتييه: «كانت مباراة صعبة جدًا، وفي الشوط الأول كنا مميزين جدًا، ونستحق نتيجة أفضل من التعادل».

وأضاف: «قدّمنا استحواذًا ممتازًا في الشوط الأول».

وأشار مدرب نيوم إلى أن الأفضلية انتقلت للفتح بعد التبديلات، قائلًا: «الشوط الثاني كان مميزًا للفتح بعد دخول لاعبين ممتازين، ووضعونا تحت ضغط عالٍ».

وتابع: «أتيحت لنا فرص كان يمكن أن ننهي بها المباراة، لكن الهدف الثاني للفتح جاء بسهولة». وأردف: «كانوا أفضل منا في بعض الكرات».

وأثنى جالتييه على جودة لاعبي الفتح، موضحًا: «مراد باتنا وماتياس فارجاس، لاعبان قويان، ولاعبو الفتح بقيمة لاعبي فريقي، وقد سيطروا على المباراة».

وحول مستقبل الفريق، قال: «الأمور غير واضحة لفريقنا، وأعتقد أن الموسم المقبل سيكون أكثر استقرارًا لنا».

