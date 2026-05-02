جوميز: أردت الفوز.. والأموال لا تحقق الطموحات

أكد البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، أن مباراة نيوم كانت صعبةً للغاية، مشيرًا إلى أن فريقه واجه تحدياتٍ كبيرةً بعد تقدُّم منافسه بهدفين قبل أن ينجح الفتح في العودة، ويتدارك الموقف على الرغم من صدمة النتيجة في البداية.

وقال جوميز خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقِد بعد اللقاء، السبت: «المباراة كانت صعبةً جدًّا، خاصَّةً بعد تسجيل نيوم هدفين. النتيجة كانت صادمةً، لكنَّنا عدنا».

وأضاف: «كنت أريد الفوز في المباراة، لكنْ توزيع الجهد بين اللاعبين مهمٌّ، لذا وجدنا بعض الأساسيين على مقاعد البدلاء في الشوط الأول».

وعن إبقاء بعض العناصر الأساسية على الدكة، ردَّ جوميز: «الأمر مرتبطٌ بإدارة الطاقة، والمخاطرة المحسوبة خلال المباراة. توزيع الجهد مهمٌّ، كما أن المغامرة في كرة القدم مهمةٌ، لذا كان لنا دورٌ أساسي في تحقيق هدفنا بإراحة اللاعبين».

وحول مستقبله مع الفريق، أجاب مدرب الفتح: «لا يزال هناك كثيرٌ من الحديث حول مستقبلي مع الفريق في الموسم المقبل، ولا تزال الأمور بين وكيل أعمالي وإدارة النادي».

وعند سؤاله عن إضافات المقاعد في المشاركات الخارجية للأندية السعودية، استشهد جوميز بمقولةٍ للراحل الهولندي يوهان كرويف: «هناك مثلٌ لطالما حمله كرويف بأن الحقيبة التي تحمل الأموال لا يمكن أن تحقق طموحاتٍ كبيرةً».