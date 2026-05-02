بويت: انتصرنا بالانضباط .. كاريلي: توقعنا أسلوبهم وخسرنا

أرجع الأوروجوياني جوستافو بويت، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، الانتصار أمام ضمك إلى انضباط لاعبيه التكتيكي، والتزامهم بالتعليمات الفنية في المواجهة التي كسبها الخليج بنتيجة 2ـ0 لحساب الجولة 31 من دوري روشن السعودي، السبت.

وقال بويت خلال حديثه في المؤتمر الصحافي قبل المواجهة: «كانت المباراة صعبة في بدايتها، لكننا تحركنا بالشكل المطلوب تدريجيًا وبدأنا ندخل أجواء اللقاء، وكانت المواجهة متكافئة بين الفريقين.. اللاعبون كانوا منضبطين بشكل كبير ونفذوا التعليمات كما طُلب منهم، رغم أننا لم نحصل على الوقت الكافي للعمل أكثر على التطوير».

وأضاف المدرب الأوروجوياني: «في الشوط الأول سنحت لنا ثلاث فرص واستطعنا استغلالها، بينما في الشوط الثاني لم نقدم المستوى نفسه، وربما أثرت الظروف المناخية على أداء اللاعبين. واجهت بعض القرارات الصعبة خلال المباراة، ولهذا فضّلنا التراجع وتنظيم الجانب الدفاعي للحفاظ على النتيجة. كان هناك تحدٍ واضح مع اللاعبين للحفاظ على نظافة الشباك، وقد حفزتهم على ذلك، وهذا الفوز مهم جدًا لنا في هذه المرحلة».

على الطرف الآخر أوضح البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب ضمك، أنهم افتقدوا التركيز والتنظيم في اللقاء، وقال: «في الشوط الأول لم نظهر بالمستوى الجيد، وافتقدنا التركيز والتنظيم، لكن في الشوط الثاني تحسن الأداء بشكل واضح، وبدأ الفريق يستعيد توازنه ويصنع فرصًا أفضل.. لم نحقق النتيجة التي كنا نطمح لها، خاصة أننا لعبنا على أرضنا وبين جماهيرنا، ورغم أن الخصم انتهج الأسلوب الذي توقعناه واستعددنا له، إلا أننا لم نحسن التعامل معه بالشكل المطلوب. المرحلة المقبلة تتطلب منا تركيزًا أكبر وعملًا مضاعفًا، وعلينا استغلال الأخطاء وتصحيحها سريعًا، لأن المباريات المتبقية مهمة ولا تحتمل أي تفريط».