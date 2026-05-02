أرسنال يضرب فولهام.. ويحول الضغط على سيتي

وسع فريق أرسنال الأول لكرة القدم الفارق في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى ست نقاط، بعد فوزه السهل بنتيجة 3-0 على ضيفه فولهام لحساب الجولة 35 السبت.

وبدأ أرسنال المباراة بقوة وتقدم في الدقيقة التاسعة عندما أسقط ساكا راؤول خيمنيز على الأرض، ومرر الكرة إلى السويدي فيكتور يوكريش الذي وضعها بسهولة ‌في المرمى.

ورد ‌يوكريش الهدية قبل نهاية الشوط الأول «40» بعد ⁠أن مرر ​الكرة إلى ⁠ساكا الذي سددها في الزاوية الضيقة، وحسم المهاجم السويدي المباراة في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعد أن سجل الهدف الثالث بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من لياندرو تروسار «4+45».

ورفع أرسنال رصيده إلى 76 نقطة من 35 مباراة محولًا الضغط، ومتقدمًا بست نقاط على سيتي الذي يمتلك 70 نقطة من 33 مباراة.

فيما يحتل فولهام المركز العاشر برصيد 48 نقطة من 35 مباراة، ‌بفارق ثلاث نقاط عن منافسه في غرب ‌لندن برنتفورد الذي يحتل المركز السادس.