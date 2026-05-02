قبل الاتحاد.. الخلود يستعيد هنريكي

تلقى فريق الخلود الأول لكرة القدم دفعة مهمة قبل مواجهة الاتحاد، الإثنين، بعد تعافى المهاجم الأرجنتيني روميرو هنريكي بشكل كامل من الإصابة العضلية، حسبما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن هنريكي «24 عامًا» سيرافق بعثة فريقه التي ستغادر إلى جدة الأحد استعدادًا لمواجهة الاتحاد على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية ضمن الجولة الـ31 من منافسات دوري روشن السعودي.

وتسببت الإصابة في غياب هنريكي عن قيادة خط هجوم الخلود في آخر أربع مباريات على صعيد منافسات الدوري، وقبلها شارك في 25 مواجهة وسجل 15 هدفًا، إضافة إلى ثلاثة لقاءات ضمن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وأحرز فيها ثلاثة أهداف.

وانتقل هنريكي إلى الخلود في أغسطس 2025 قادمًا من نادي أورلاندو سيتي الأمريكي بموجب عقد يمتد ثلاثة مواسم.