الهلال يُسقط الحزم بسيناريو الدور الأول

فاز فريق الهلال الأول لكرة القدم على مضّيفه الحزم داخل معقله بثلاثية نظيفة، مساء السبت، ضمن الجولة الـ 31 من دوري روشن السعودي، مكررًا نتيجة لقاء الدور الأول ذاتها.

وافتتح المهاجم الفرنسي كريم بنزيما شريط الأهداف في الدقيقة التاسعة، وانتهى الشوط الأول هلاليًا بنتيجة 1ـ0.

وأضاف المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، بديل بنزيما، الهدف الثاني في الدقيقة 82 محبطًا آمال عودة الحزم.

وفي ثالث دقائق الوقت بدل الضائع سجّل البرتغالي روبن نيفيش، لاعب الوسط، الهدف الثالث، من ركلة جزاء احتسبت لزميله محمد كنو.

وكان لقاء الدور الأول بين الفريقين في 8 يناير الماضي، على ملعب «المملكة أرينا»، معقل الهلال، شهد انتصار «الأزرق» بثلاثية نظيفة أيضًا.

وحقق الفريق العاصمي 6 انتصارات بثلاثية في الدوري، ولم يفز 3ـ0 سوى أمام الحزم مرتين، بينما تغلب على النصر والأخدود والخلود 3ـ1، والخليج 3ـ2.

وبالفوز الثاني على الحزم، رفع رصيده إلى 74 نقطة، وأعاد الفارق مع النصر المتصدر إلى 5 نقاط، قبل آخر 4 لقاءات لكل منهما.

في المقابل تجمد رصيد الحزم عند 38 نقطة، وظل تاسعًا بفارق نقطة واحدة أمام الخليج الذي لعب أقل منه بمباراة.