بثنائية.. العلا يحبط الرائد

أبقى فريق العلا الأول لكرة القدم على آماله في سباق المقعد الثاني المؤهل مباشرةً إلى دوري روشن السعودي بعد فوزه على ضيفه الرائد 2ـ1 في المباراة التي جمعتهما السبت ضمن الجولة الـ 31 من دوري يلو.

وجاءت البداية حذرةً من الطرفين قبل أن ينجح اليوناني إيفتيميس كولوريس في كسر الجمود بتسجيل هدف التقدم للعلا عند الدقيقة 42، لينهي أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بهدفٍ دون ردٍّ.

وفي الشوط الثاني، عاد الرائد سريعًا إلى أجواء المباراة حيث أدرك الغيني زينهو جانو هدف التعادل «67»، لكن الرد لم يتأخر كثيرًا، إذ أعاد الأرجنتيني كريستيان جوانكا التقدم للعلا بعد دقيقتين فقط بتسجيله الهدف الثاني، ليؤمِّن نقاط المواجهة.

ورفع العلا رصيده إلى 65 نقطةً في المركز الرابع، متمسِّكًا بحظوظه في المنافسة على المقعد الثاني، إذ تفصله أربع نقاطٍ فقط عن الدرعية الوصيف، ونقطتان عن الفيصلي الثالث، فيما تجمَّد رصيد الرائد عند 48 نقطةً في المركز السابع، مبتعدًا بخمس نقاطٍ عن الجبلين، صاحب أقرب مراكز ملحق الصعود.