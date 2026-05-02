مهرجان البن.. الكيلو بـ 1000 ريال

اختتمت فعاليات مهرجان البن في محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير بعد انطلاقه، الثلاثاء، واستمراره 4 أيام، وسط حضور جماهيري كثيف، أكد مكانة الحدث كأحد أبرز الفعاليات الزراعية والسياحية في المنطقة.

وشهد الحفل حضور حسن الحفظي محافظ رجال ألمع، إلى جانب عدد من الأهالي والمزارعين، فيما عكس المهرجان نجاحًا لافتًا من خلال تنوع برامجه والعروض التراثية، إضافة إلى دعم المزارعين عبر معارض البن والأسر المنتجة.

وأكد لـ«الرياضية» حمود آل عمر، المتحدث باسم جمعية البن برجال ألمع، أن جميع المحاصيل المعروضة بيعت بالكامل، ما يعكس القيمة الاقتصادية للمهرجان، مشيرًا إلى تتويج أربع مزارع بالمركز الأول، وبيع المحصول للمرة الأولى عبر مزاد وصل إلى 1000 ريال للكيلو، في دلالة على ارتفاع الجودة.

من جانبها، أوضحت لـ«الرياضية» أحلام العسيري، مالكة أحد مزارع البن، سعادتها بالمشاركة، مؤكدة أن جميع المشاركين يملكون مزارع خاصة، مع اهتمام متزايد بجودة الإنتاج، مضيفة أن بن عسير يتميز بمزارعه التي تمتد لأكثر من 300 عام، ما يمنحه جودة مختلفة عن غيره.