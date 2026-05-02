إنزاجي: الهلال الأفضل بالأرقام

استدلّ الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، على جودة أداء «الأزرق» تحت قيادته بعدد الفرص التي صنعها خلال الموسم الجاري.

وفي مؤتمر صحافي بعد الفوز على الحزم 3ـ0، السبت، ضمن الجولة الـ 31 من دوري روشن السعودي، قال إنزاجي: «حققنا انتصارًا مستحقًا ولعبنا بطريقة جيدة أمام فريق صعب على ملعبه»، مشيرًا إلى فوز الحزم بخمس من آخر 6 مباريات خاضها داخل معقله.

وأضاف: «خلال 30 جولة، حقق 22 انتصارًا، وتعادلنا في 8 مباريات، ولم نخسر، ونسعى للاستمرار على نغمة الفوز».

وخاطب الصحافيين قائلًا: «لو عدتم إلى إحصائيات فرص التسجيل بين أندية الدوري سنجد الهلال الأعلى».

ونوّه المدرب إلى تقديم بدلائه إضافة إيجابية ومثمرة في هذه المباراة مقارنة ببعض ما سبقتها، منوهًا بدور التغييرات في تعميق النتيجة خلال الشوط الثاني.

وبالفوز على الحزم، رفع الهلال رصيده إلى 74 نقطة، وأعاد الفارق مع النصر المتصدر إلى 5 نقاط، قبل آخر 4 لقاءات لكل منهما.