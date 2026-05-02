قادري: النتيجة لا تعكس ما حدث.. ودفعنا ثمن المجازفة

أكد التونسي جلال قادري، مدرب فريق الحزم الأول لكرة القدم، تقديم لاعبيه مستوى لا تعكسه نتيجة الخسارة بثلاثيةٍ نظيفةٍ أمام الهلال، السبت، في الجولة الـ 31 من دوري روشن السعودي.

وخلال مؤتمرٍ صحافي، تلا اللقاء، قال: «أبارك للهلال. قدَّمنا مباراةً كبيرةً، ومستوى جيدًا لا تعكسه الخسارة بهذه النتيجة».

وأضاف: «سجَّلوا مبكِّرًا، وبعد ذلك سيطرنا على المباراة، وسنحت لنا فرصتان، لم نُوفَّق في التسجيل منهما».

وتابع: «حاولنا العودة للمباراة خلال الشوط الثاني، وأجرينا تغييراتٍ هجوميةً، لكن عندما تجازف أمام فريقٍ كبيرٍ مثل الهلال ستدفع الثمن».

وجمَّدت الخسارة رصيد الحزم عند 38 نقطةً، وظلَّ تاسعًا بفارق نقطةٍ واحدةٍ أمام الخليج، الذي لعب أقلَّ منه بمباراة.