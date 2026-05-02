التعادل يخيم على كومو ونابولي.. وإنتر ينتظر نقطة التتويج

خيم التعادل السلبي على مباراة فريق كومو الإيطالي الأول لكرة القدم وضيفه نابولي السبت لحساب الجولة الـ 35 للدوري، وهي النتيجة التي وضعت إنتر ميلان على مسافة نقطة واحدة من التتويج باللقب الـ 21 عندما يستقبل بارما الأحد.

وسيطر كومو على مجريات الشوط الأول، فيما كاد نابولي أن يخطف الفوز في الدقيقة 80 عبر انطلاقة للإسكتلندي سكوت ماكتوميناي، ثم بتسديدة لماتيو بوليتانو تصدى لها القائم الأيمن للحارس الفرنسي جان بوتيه «84».

وبعد هذا التعادل، قلّص نابولي، حامل اللقب الفارق مع إنتر من عشر إلى تسع نقاط «79 مقابل 70»، وبالتالي يملك الأخير فرصة استعادة اللقب بالتعادل الأحد على ملعب سان سيرو في ميلانو.

وكان إنتر سيضمن اللقب رسميًا من دون خوض مباراة، في حال خسارة نابولي أمام كومو، ولو لم يفز ميلان الثالث، المتأخر بفارق 12 نقطة عن إنتر، على ساسوولو الأحد.

ولم يخدم التعادل السلبي كثيرًا طموحات أي من نابولي أو كومو الذي بات يتأخر بنقطتين عن يوفنتوس الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، مع إمكانية توسيعه من قبل فريق «السيدة العجوز» عندما تستضيف فيرونا الأحد.

وواصل كومو نزيف النقاط في الآونة الاخيرة إذ جمع خمس نقاط فقط في المراحل الخمس الأخيرة.