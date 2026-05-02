بعد تأخره مرتين.. بلباو يعاقب ألافيس برباعية

حقق فريق أتلتيك بلباو فوزًا كبيرًا على مضيفه ديبورتيفو ألافيس 4ـ2، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من الدوري الإسباني.

ورفع بلباو رصيده إلى 44 نقطةً في المركز الثامن، فيما تجمَّدت نقاط ألافيس عند 36 في المركز الـ 17 بفارق نقطتين عن إشبيلية الـ 18، أول مراكز الهبوط، الذي سيواجه ريال سوسيداد، الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وتقدم ألافيس عبر أنتونيو بلانكو في الدقيقة 8، وأدرك روبرت نافارو التعادل «46». وسجل ناهويل تانجيلا الهدف الثاني لألافيس «68»، لكنَّ بلباو عاد لزيارة الشباك مرةً أخرى بواسطة أويهان سانسيت «74».

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة، تحوَّلت الكفة لصالح بلباو عندما سجل الدولي الإسباني نيكو ويليامز هدفين في الدقيقتين 83 و87.